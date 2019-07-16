تنسيق الكليات 2019… المرحلة الأولى من التنسيق للشعبة العلمية والهندسية والأدبية

بعد أن عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور قصي سهيل، وذلك مساء يوم الأحد الماضي 14 يوليو، وجاء تحديد يوم الأحد القادم 21 يوليو هو بدأ المرحلة الأولى في التنسيق 2019، كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات2019، أن من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بجميع الكليات في المرحلة الأولى وذلك لارتفاع درجات معظم الطلاب لهذا العام، على العكس من تنسيق العام الماضي مقارنة بمجموعات الدرجات، التي من خلالها يرتفع التنسيق أو يهبط.

مؤشرات تنسيق الكليات 2019

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق المرحلة الأولى لكليات الطب عن 97% أما عن الشعبة الهندسية فقد يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى يرتفع عن العام الماضي بنسبة 1.1% لجميع كليات الهندسة هذا العام ليصل إلى (95%)، أما عن الحد الأدنى للقبول في الشعبة الأدبية، فقد يتساوى مع تنسيق العام الماضي، إلا أن معظم المؤشرات أيضاً هذا العام 2019، تشير إلى ارتفاع تنسيق الشعبة الأدبية (ليصل إلى 80 %) مقارنة بالعام الماضي2018.

وكانت الإحصاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، قد كشفت عن توقعات لارتفاع نسبة التنسيق، وذلك للزيادات الكبيرة في مجموعات الدرجات لهذا العام، ومن المتوقع أن تقبل الكليات الحكومية هذا العام بفارق درجات قد يصل إلى 4 درجات عن العام الماضي، وذلك لكثرة أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات يتجاوز 95% عن الأعوام الماضية، وكذلك الطلاب الذين تخطوا حاجز 90% بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ومنن ثم فإن كل هذه المؤشرات تشير إلى ارتفاع التنسيق هذا العام.

ومن خلال تلك المؤشرات والإحصاءات، فقد يتجاوز الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حاجز 97%، وقد يرتفع مع ذلك باقي كليات شعبة علمي علوم، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لكليات طب الأسنان إلى نسبة قد تتراوح ما بين 96.9% إلى 97% لهذا العام 2019، بينما قد يصل الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة إلى 95%، أما عن الشعبة الأدبية فقد يصل الحد الأدنى للقبول إلى نسبة 80%.

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رسمياً : وزارة التعليم العالي (97.07 طب، 95 هندسة، 80 أدبي)

أما عن تسجيل الرغبات تنسيق الكليات لهذا العام 2019، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الاثنين عن فتح باب تسجيل الرغبات من تنسيق المرحلة الأولى اعتباراً من يوم الأحد القادم 14 يوليو على مدار اليوم (24 ساعة) وحتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو الساعة السابعة مساءً سيتم غلق باب التسجيل، وجاء ذلك وفقاً للحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2019 كما يلي: