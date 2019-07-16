توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2019 | الحدود الدنيا للقبول بالكليات والجامعات لطلبة الازهر 2019

نعلن التوقعات الاولية التي تخص تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 من واقع تنسيق العام السابق 2018، حيث أنه وعقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية يتزايد بحث الطلبة والطالبات بالثانوية الأزهرية عن المواقع الرسمية المهتمة بالنتائج والتنسيق، ومنها رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية أو موقع الأزهر التعليمي لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في الكليات لطلبة الازهر، وايضا بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية للإطلاع على تنسيق الثانوية الأزهرية للأعوام السابقة، سواء للكليات العلمية والأدبية، فبوابة الحكومة الإلكترونية هي الموقع المنوط به تجهيز عملية التنسيق وتسجيل خطواتها وعرض نتيجة التنسيق، ومنه يطبع أوراق الترشيح للقبول بالكليات بحسب مجموع درجات كل طالب.

هنأ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات حاصلي المراكز الأولى في الصف الثالث الثانوي الأزهرية على صعيد الجمهورية للعام 2018 – 2019، ونقدم للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية، عرضا لتنسيق القبول بالجامعات والكليات للعام الماضي، حتى يتسنى لهم معرفة الكليات الأكثر قربا والمناسبة لمجموعهم.

ويطلع الطلاب على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي لكونها مؤشر تقريبي لتنسيق العام الجاري، وهو ما نهدف منه وعن طريق هذا التقرير يسهل على طلاب الثانوية الأزهرية الاطلاع على تنسيق العام السابق من الروابط المرفقة بين سطور ذلك المقال.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

وفيما يخص تنسيق كليات الشعبة الأدبية للبنات، فتقبل كلية الدراسات الإنسانية فتيات القاهرة بنسبة 92,78% وكلية الفتيات الأزهرية بالعاشر من رمضان شعبة الترجمة الفورية بنسبة 92,54%.

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فيما تقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ وطيبة الجديدة والقاهرة والإسكندرية وكلية الفتيات الأزهرية بالعاشر من رمضان مجموع بنسبة 50%.

أما في الشعبة الأدبية للبنين، فتقبل كلية اللغات والترجمة قسم الترجمة الفورية مجموع بحد ادنى 89,21% وكلية الإعلام للبنين بالقاهرة الحد الادنى لها 76,35% وكلية الشريعة والقانون باللغة الأجنبية بنسبة 73,33%.

في حين تقبل كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والدراسات الإسلامية والعربية بقنا، وكفر الشيخ والدايدامون بالشرقية واللغة العربية بشبين الكوم وإيتاي البارود وأسيوط التحاق الطلبة بها بحد ادنى 50%.