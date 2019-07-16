نتائج التوجيهي 2019 الاردن نتائج الثانوية العامة الاردنية الدورة الصيفية من رابط موقع توجيهي...

نتائج التوجيهي 2019 الاردن، من المنتظر أن يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية 2019 بالاردن عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو بواسطة موقع إيدويف في غضون ساعات قليلة من الان، حتى يتمكن الطلاب من البحث والاستفسار عن نتائج التوجيهي 2019 بالاسم ورقم الجلوس، وكانت الامتحانات قد اختتمت في يوم 1 من يوليو الحالي، وتقدم لها 145 ألفا و 907 طالب وطالبة.

من المؤكد أن تعلن نتائج توجيهي الأردن في يوم 25 من شهر يوليو الحالي استنادا لتصريحات الوزارة، أي أن حوالي عشرة أيام يفصلوننا عن إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 الاردن على نحو رسمي.

أكدت وزارة التعليم الاردنية أن نتائج توجيهي الاردن 2019 ستعلن بشكل رسمي يوم 25 شهر يوليو الجاري، في حين مازال الالاف من الطلاب ينتظرون إعلان نتيجة الثانوية العامة الاردنية 2019 عبر موقع توجيهي tawjihi.jo.

وفي تصريحات لوزارة التعليم الاردنية، تشير خلالها أن نتائج التوجيهي سيتم رفعها عبر موقعها بعد أن يتم اعتمادها رسميا وإعلان الأوائل ونسب النجاح.

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وقد أعلنت وزارة التعليم الأردنية أن نتائج التوجيهي الأردني ستعلن خلال أسابيع من الآن على نحو رسمي عن طريق موقع tawjihi.Jo.

نتائج التوجيهي 2019 الاردن

وعن نتائج التوجيهي 2019 الاردن التي ينتظر الطلاب ظهورها بفارغ الصبر، فقد أشارت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الاردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي “facebook”، قبل ساعات، أن النتيجة سوف تظهر بشكل رسمي يوم 25/7/2019، في حين أقدم الدكتور معالي وليد المعاني بنشر تغريدة على موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة، ذكر فيها أن نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية 2010 المملكة الأردنية الهاشمية ستعلن خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا البيانات، وذلك في 25 يوليو 2019، وسيتم خلال هذا المؤتمر الإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي 2019 الاردن.

رابط البحث والاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب الاسم الدورة الصيفية 2019 الاردن

وتستطيعون الاستعلام عن نتائج التوجيهي عن طريق رابط موقع توجيهي، ومن ثم ادخال البيانات المطلوبة للحصول على نتيجتك في الثانوية العامة الأردنية ودرجاتك في جميع المواد وأيضاً النسبة المئوية الإجمالية لمجموعك، وقد كانت الامتحانات قد اختتمت منذ عدة أيام، كما تم الإنتهاء أيضاً من أعمال التصحيح.