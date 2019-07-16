طريقة التقديم فى “تظلمات الثانوية العامة” وشروطها

في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الثلاثاء 16 يوليو 2019، تم فتح باب تظلمات الثانوية العامة حيث تستمر عملية تقديم الطلبات لمدة 30 يوما، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم منح الطلبة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول، فرصة لتقديم تظلم في المواد الذين يشعرون بالشك في عدم الحصول على الدرجات المتوقعة فيها.

حيث أعلنت الوزارة من خلال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكيم عدد من الشروط والإجراءات لتقديم طلبات التظلم .

مصاريف تظلمات الثانوية العامة

يمكن أن يتقدم الطالب بتظلم في جميع المواد التي يرغب في التظلم بشأنها، بشرط دفع مبلغ 100 جنيه عن كل مادة وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في كافة المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.

كما يمكن سداد المبلغ المطلوب في جميع فروع بنك مصر على حساب [01500100036407].

طريقة تقديم التظلم

يتم تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 -7، بحيث يتم تقديم الطلب من الطالب أو من ولي الأمر في المديرية التعليمية التي يتبع لها الطالب مع ضرورة إرفاق صورة البطاقة وشهادة الدرجات مع إيصال السداد للمبلغ.

طلب الإطلاع على المواد التي يحتاج الطالب إلى تقديم طلب التظلم عليها، يكون إما في المقار التي تم تحديدها في كل محافظة أو إلى مندوب لجنة المراقبة والنظام الذي يتواجد في المديرية التعليمية.

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المواعيد المحددة للإطلاع على المواد التي تم تقديم طلب التظلم عليها، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا في مقر لجنة النظام والمراقبة، وعلى الطالب الالتزام بالتواجد داخل اللجنة في الميعاد المحدد للإطلاع والمتخلف عن الميعاد ليس له حق في التقدم بطلب الإطلاع مرة أخرى.

طريقة الإطلاع على كراسة الامتحان

عملية الإطلاع التي يقوم بها الطالب لا تكون للكراسة الأصلية ولكن لصورة ضوئية من كراسة الامتحان.

تشترط لجنة تظلمات الثانوية العامة حضور الطالب ذات نفسه للاطلاع على كراسة الامتحان وتسجيل الملاحظات بخط يده في نموذج مخصص لذلك.

حيث أن الملاحظات التي يجب سوف يسجلها الطالب تشتمل على أجزاء من الدرجات التي لم يتم تقديرها، أو عدم صحة بعض الأجزاء، من الدرجات لبعض الأسئلة من الداخل أو عدم المطابقة للدرجات التي تم تسجيلها على الدرجات النهائية لكراسة الإجابة، وجود خطا في طريقة جمع الدرجات الكاملة.

يتعرف الطالب على نتيجة التظلم من خلال التواصل مع لجنة النظام والمراقبة التي تتعامل مع الملاحظات التي تم تسجيلها من جانب الطالب.