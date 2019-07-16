شاهد: فضيحة طنجة تشعل مواقع التواصل في المغرب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صور منسوبة لـ "فضيحة طنجة"، الأمر الذي أثار غضب شريحة واسعة من المجتمع المغربي.

وطالب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بطنجة، ب فتح تحقيق أمني حول انتشار صور تُظهر رجل وامرأة يقومان بممارسة مخلة بالحياء العام بمنطقة إيبيريا بمدينة طنجة.

ووفق الصور المنتشرة على مواقع التواصل، فإن رجلا وامرأة ظهرا وهما يمارسان الجنس في واضحة النهار وبشكل علني وسط مدينة طنجة حين خلو الشارع.

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وشكلت الصور المنتشرة صدمة كبيرة في أوساط النشطاء بطنجة، خاصة أن هذه الظواهر المخلة كانت إلى الأمس القريب غير واردة الحدوث.

وربط البعض واقعة إيبيريا بما تشهده طنجة في فصل الصيف من توافد أعداد كبيرة من الأشخاص من مختلف مناطق المغرب، والبعض منهم ينقل معه ممارساته المخلة بالحياء.

وطالب النشطاء بضرورة فتح تحقيق أمني عاجل حول الأشخاص اللذين ظهرا في الصور، ومحاربة مثل هذه الظواهر المخلة والخطيرة.