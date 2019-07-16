تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تعلق على فضيحة فيديوهاتها معه – فيديو

ظهرت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، في لقاء مع أحد البرامج الفنية، وتحدثت للمرة الأولى عن انفصالها عن المخرج خالد يوسف، بعد زواج دام عامين.

قالت ياسمين: (مش عايزة أتكلم عن حياتي الشخصية، أنا ماقدرتش اتكلم لا عن حياتي الشخصية ولا عن حياته، لكني أكن له كل الاحترام والتقدير، كان فيه بينا علاقة زواج واحترام متبادل وانتهت من سنتين وخلاص الموضوع بالنسبة لي انتهى).

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يأتي هذا بعد انتشار صور يظهر فيها خالد يوسف وهو يحتضن الكاتبة ياسمين الخطيب، الأمر الذي فضح زواجهما السري الذي كانا يخفيانه عن الجميع.