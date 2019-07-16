اخر اخبار ريهام سعيد بعد المرض

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، تسجيلاً صوتياً جديداً كشفت خلاله عن تطورات حالتها الصحية مؤكدة أنها لم تصب بمرض جلدي كما روّج البعض.

وقالت سعيد في التسجيل إن الميكروب أصاب منطقة "مثلث الموت" التي تضم الأنف وما حولها بحسب تعبير الطبيب المعالج لها، وأكملت: "الطبيب اضطر لإزالة أنفي بالكامل بما فيها من غضاريف وعظام ليتخلص من الميكروب، وقام ببناء أنف جديدة مستخدما غضاريف الأذن!

وأضافت :"التجربة مؤلمة نفسياً وقاسية ولم يثبت نجاح العملية بعد فمازالت حياتي مهددة وأضافت :"ليس معنى أنك تراني في الشارع أنني أصبحت أفضل وأتتمت شفائي". وعن سبب الإصابة قالت ريهام إن جهازها المناعي تأثر كثيراً في الفترة الأخيرة وأصيب بضعف شديد جعله عرضة للإصابة بأي ميكروب."

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وعن الاتهامات بإدعاء مرضها قالت الاعلامية المصرية:"هذا الموضوع مقرف جداً ولم ولن أفعل ذلك أبداً. وقالت :"أقسم بالله العظيم وأتحمل هذا القسم أن يزدنى مرض أكتر.. عمرى ما فبركت ولا ضحكت على حد ولا خدعت حد فى خلال حلقة من حلقاتى أبدا وحياة ولادى التلاتة."