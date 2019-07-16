صور حفل زفاف اللبنانية ريا تتصدر جوجل

نشرت الاعلامية اللبنانية المشهورة ريا أبي راشد ، صور حفل زفاهها بعد مرور 8 سنوات ، وبذلك تصدرت موقع البحث جوجل

ونشرت أبي راشد مجموعة صور، قالت، إنّها تكشفها لجمهورها لأوّل مرّة، احتفالًا بالذكرى الـ 8 لحفل زفافها على زوجها الإيطاليّ، الذي أقيم في روما، عبر حسابها في إنستغرام.

وكشفت الصور عن ارتداء أبي راشد فستاني زفاف، وظهورها بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى جاءت بفستان مكشوف الكتفين، مطرز بالخرز والدانتيل، كما تركت شعرها منسدلًا مع رفعه من الجانب، وفقا لموقع فوشيا

أما الإطلالة الثانية، والتي رأى البعض، أنّها بدت فيها قريبة من أسلوب دوقة ساسكس ميغان ماركل، حيث اختارت فستانًا بسيطًا يعتمد على قصّة الكشاكش مع حزام عند الخصر، واعتمدت تسريحة الكعكة المشدودة.

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ويذكر إلى أنّ الإعلاميّة اللبنانيّة احتفلت بزفافها يوم 15 تموز من عام 2011، على رجل أعمال إيطاليّ الجنسيّة في روما، يُدعى فاليريو، وأنجبت منه ابنتها "لولا".

وتُعتبر أبي راشد، من أنجح الإعلاميّات في الوطن العربي، حيث استضافت عددًا من نجوم هوليوود، في برنامجها الشّهير "Scoop"، كما شاركت بتقديم برنامج المواهب أرابز غوت تالنت في جميع مواسمه، إلى جانب زميلها السّعوديّ، قصي خضر.