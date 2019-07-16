شاهد: هيفاء وهبى تتعرض لموقف محرج على المسرح

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لموقف محرج خلال إحيائها حفل غنائي في الساحل الشمالي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن الحفل خلال غنائها؛ وذلك للمرة الأولى في حياتها.

ونشرت هيفاء صورة عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "انقطعت الكهرباء بالحفلة أول مرة بتصير".

ويعد هذا الحفل هو الأول لها منذ تعافيها من أزمتها الصحية، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وتستمر هيفاء وهبي في تقديم حفلات جديدة في موسم الصيف بعد استعادة نشاطها.

وتحيي حفل آخر في السويد بمهرجان جوتنبرغ الثقافي في 10 اغسطس المقبل، وذلك بعدما توقفت عن تقديم الأعمال والأنشطة الجديدة منذ شهر رمضان بسبب مرضها والذي تكتمت على طبيعته وتفاصيله مما أثار الكثير من القلق والجدل حولها وقتها.