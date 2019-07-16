نوال الزغبي ترد على عريس تقدم لخطبتها

عاد الصحافي التونسي دويع العجمي، الذي اشتهر بطلب يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج، ليفاجىء الجميع بمعايدة خاصة لها بمناسبة ميلادها.

ولم يكتف الصحفي دويع بذلك، بل قام بمعاديتها أيضًا بمناسبة ميلادها قائلاً: ” بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي ،موكدا تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن.. ولا الظروف ” .

من جهتها، ردت الزغبي من خلال تغريدة طريفة وعفوية قالت فيها: “شكرا يا أحلى عريس”، في إشارة إلى أنه سبق وتقدم وطلب يدها على العلن أمام المتابعين، لتقدمه لطلب يدها فيما قبل.

وأثار الصحفي التونسي دويع العجمي ضجة كبيرة؛ وذلك بعد طلبه يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج على العلن وأمام المتابعين.