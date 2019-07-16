تنسيق الثانوية العامة 2019.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى بحد أدنى 97% للعلمي و 80% للشعبة...

أعلنت وزارة التعليم عن الإحصائيات الأولية بخصوص نتيجة الثانوية العامة، بانها مرتفعة نسبيا العام الحالي عن العام الماضي ومن المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة للعام الحالي مرتفع عن العام الماضي، فقد أشارت الإحصائية بأن طلاب الثانوية العامة الذي قد حصلوا على نتيجة ما بين 95% إلى 100%، بأنهم يبلغ نسبتهم 17% من الطلاب، وأن الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح ما بين 90 ألى 95% يمثلوا 19% من الطلاب، كما أشار بأن المجموع الإجمالي لتلك المجموعتين تتمثل 36%، وهم حاصلين على نسبة 90%، للعام الحالي.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

وفق تلك الإحصائية عن نتائج الطلاب فأنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في تنسيق العام الجامعي الحالي الجديد 2019/2020، وبالأخص ارتفاع تنسيق كليات الطب والطب البشري، مع ارتفاع الحدود الدنيا وتنسيق كليات القمة ما بين 1% إلى 2%، حيث قد أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة بحد أدنى 97% علمي، 80% أدبي،

توقع تنسيق كليات القمة لعام 2019

حيث أنه يوجد أزمة في الوقت الحالي سيواجها المجلس الأعلى للجامعات،خلال التنسيق الجديد للعام الحالي، بعد أن 17% من الطلاب حصلوا علي مجموع يزيد عن ـ95 %، كما يوجد ارتفاع في الحدود الدنيا للكليات القمة عن الأعوام الماضية، فمن المتوقع أن تتراوح تنسيق لعدد من الكليات حيث أن التنسيق من المتوقع أن يكون كالأتي: