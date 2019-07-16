عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 – المرحلة الأولى...

كشف عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019،أخيرا بعد أن أصدرت وزارة التعليم العالي منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفياً كاشفا عن الحد الأنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة – الدور الأول لعام 2019.

وتضمن المؤتمر الصحفي إرشادات مهمة للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019، وكذلك مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم في تنسيق الكليات 2019 – المرحلة ا لأولى عبر الإنترنت علي رابط التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg.

وفيما يلي تفاصيل البيان الصحفي الذي أعلن عنه من قبل وزارة التعليم العالي:

وبعد تقديم التهنئة لطلاب الثانوية العامة علي نجاحهم وتفوقهم لدخول المرحلة الأولى لتنسيق كليات ومعاهد 2019، أوضح البيان تفاصيل الحد الأدني للشعبة العلمية في الثانوية العامة جاءت :

البيان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر اي بنسبة 80% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471

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وأوضح البيان بعض التغييرات في إحصائيات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 إذ انه هناك زيادة في عدد المتقدمين لشريحة المرحلة الأولى هذا العام عن الماضي بنسبة تقدر بـ23 ألف طالب وطالبة متقدمين لكليات القمة .

وكشفت الإحصائيات العامة الأخرى أنه هناك زيادة في شرائح الطلاب الحاصلون علي درجات 95% وحتي 100% في استمارة نجاح الثانوية العامة الدور الأولى 2019 مما يسفر عن زيادة عدد الطلاب المتقدمين لكليات القمة في المرحلة الأولى.