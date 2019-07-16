زوجة بن راشد تهدد بالكشف عن اسرار مقتل خاشقجي

نشرت صحيفة بريطانية ، نقلاً عن الأميرة هيا بنت الحسين الأردني ، تهديداً لزوجها نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالكشف عن اسرار متعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

و أضافت الأميرة هيا، بأنها كانت مستغربة من السكوت المتواصل لزوجها حول ما كان يقوم به الطرف السعودي و هو ما اعتبرته موافقة منه على ما يطلبونه ، و قررت أن تسرع في اتخاذ قرار حاسم يخرجها من بطش زوجها الذي منع عنها الكثير من الحقوق، كما قالت.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، الاميرة هيا سئمت من التدخلات المتتالية للملك محمد بن سلمان و حاشيته في شؤون عائلتها و شؤونها هي على وجه الخصوص، حيث قالت أنه كان يأمر زوجها بعزلها و منعها من التدخل في الشؤون السياسية، ووصل به الأمر إلى مطالبة زوجها بتطليقها، و أن ينتزع منها حضانة أولادها و هي التي جعلت الأميرة هيا تهرب برفقة أولادها و تطلب اللجوء السياسي.

ويذكر أن الأميرة هيا بنت الحسين (45 سنة) هي الزوجة السادسة لنائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و مختبئة حالياً في لندن، بعد أن هربت من الإمارات بصحبة طفليها جليلة (11 سنة) وزايد (7 سنوات) ، منذ شهر الماضي.