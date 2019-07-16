حقيقة خبر وفاة حسين الجسمي بمستشفى في الامارات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الفنان الاماراتي حسين الجسمي في إحدى مستشفيات الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه سرعان ما تبين أن الخبر مجرد شائعة.

وفي وقت سابق، تخطت نسبة حضور حفل الختام للفنان الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في النسخة 18 لمهرجان موازين إيقاعات العالم 2019 ما يزيد عن الـ140 ألف مُحب توافدوا من كافة مدن وقرى المملكة المغربية وخارجها في منصة ساحة النهضة بالعاصمة الرباط.

وحقق الجسمي الرقم الأعلى حضوراً وتفاعلاً ونجاحاً، واضعاً أمام الجميع مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المغربية الخليجية والعربية، والذي صدح بها بصوته وإحساسه المتميزين وسط تفاعل جماهيري تاريخي لم يتوقف على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل معه.

وخص الجسمي جمهوره بمقطع حصري لعمل وطني مغربي جديد صاغ كلماته والحانه الأستاذ رشيد الرقراقي، أهداه الى الملك المغربي وشعب المغرب.

