أنجلينا جولي تنفذ مطلباً لبراد بيت بعد الانفصال

قبلت أنجلينا جولي النجمة الأمريكية العالمية، مطلباً للنجم براد بيت لأول مرة بعد انفصالهما بحضانة الأولاد لمرة واحدة في العطلة الصيفية.

حيث أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية الى أن جولي رضخت لطلب بيت، ومنحته فرصة قضاء عطلة الصيف برفقة أولادهما الستة وهي أطول مدة سيقضيها برفقتهم منذ انفصاله عنها.

وقال أحد المصادر القريبة من الثنائي للصحيفة :”ستقضي أنجلينا جزءً كبيراً من هذا الصيف في تصوير مشاهدها بفيلم Those Who Wish Me Dead، وهو ما جعلها تتواصل مع براد وتعرض عليه فرصة الاعتناء بالأطفال، وهذه بالفعل خطوة كبرى بالنسبة لهما وللأطفال، الذين لم يقضوا سوى وقت محدود برفقة براد منذ الانفصال. وتبدو أنها خطوة إيجابية حقاً، وأن براد يشعر بسببها بسعادة غامرة”.

ووفقاً لصحية القدس العربي، دعا براد والديه، جين وويليام، ليتواجدا معه برفقة الأطفال في قصره الكائن بلوس أنجلوس، وليستمتعوا سوياً بوقت أسري رائع.