طليقة وائل كفوري تهاجمه بالألغاز!

ألمحت أنجيلا بشارة إلى طليقها الفنان اللبناني وائل كفوري بطريقة الألغاز، في حديث لها عن حقوق النساء والأطفال في منشور على تطبيق انستغرام.

وطالبت بشارة النساء بالمطالبة بحقوقهن من دون أي خوف، متسائلة: “هل يدفع الأطفال ثمن القوانين الضعيفة في لبنان؟”.

ويعتقد بأن بشارة كانت تشير بشكل غير مباشر إلى طليقها وائل كفوري، وإلى طفلتيهما التي أنجبتهما بشارة.

كما يتوقع أن تكون تلك العبارات موجهة إلى وائل كفوري بهدف تشويه صورته، إذ أوردت عبارات تشير إلى أن كفوري كان يعنفها، لكن بشكل غير مباشر.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، تطلق وائل وأنجيلا قبل فترة طويلة، إلا أن الخبر جرى تداوله بقوة في الفترة الأخيرة، خصوصًا مع ما اعتبره البعض استفزازات متكررة من أنجيلا، عبر “إنستاغرام”.