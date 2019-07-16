شاهد صورة سلفي كادت تودي بحياة أصحابها !

كاد مواطنون سياح أن يلقوا مصرعهم بسبب التقاطهم صورة سلفي دون أن ينتبهوا لخطورة المكان الذي يقفون فيه وهو محط هبوط الطائرات.

و انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو لطائرة تابعة للخطوط البريطانية وهي تهبط بشكل خطير فوق رؤوس المواطنين في إحدى الجرز السياحية اليونانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة كانت تقوم بالهبوط في مطار جزيرة "سكياتوس" المشهور بقربه من الشاطئ العام، وهناك ثمة لوحات تحذيرية للناس من الاقتراب، لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

ويعود سبب هبوط الطائرات على هذا النحو بسبب مدرج المطار القصير والتي لا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر وتضطر الطائرات إلى الإقلاع بخزان شبه فارع من الوقود لكي تكون قادرة على الإقلاع.

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وانتقد الكثير من المعلقين سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور، لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين، وذاك ما حصل في عدة مرات.