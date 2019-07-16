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داليا مبارك تثير أزمة جديدة في السعودية

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عبّر عدد من النشطاء السعوديين عن غضبهم من قرار حجب صورة الفانة داليا مبارك من إعلانات الطرق المخصصة للترويج لحفلها المرتقب في جدة مع الفنان ماجد المهندس.

واظهرت الصور التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات الطرق التي أظهرت صورة ماجد المهندس وأخفت صورة داليا المبارك بطريقة متعمدة أثارت استياء السعوديين.

ووجه النشطاء انتقاداتهم للشركات المعلنة والمسؤولين عن المبادرة بعد نشر شركة روتانا المنظمة للحفل ملصقات الحفل دون حجب صورة داليا مبارك.


 

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واتهم السعوديون الشركات المعلنة بحجب صورة داليا مبارك من الملصقات الترويجية في اتجاه معاكس لاتجاهات الجهة المنظمة واعتبروا بأن ذلك امتهاناً لذاتها الفنية، بحسب "سبوتنيك".

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