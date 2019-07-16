فنانة مصرية ترى والدها المتوفى حول الكعبة

شاهدت رانيا فريد شوقي الفنانة المصرية، والدها حول الكعبة أثناء طوافها لأداء مناسك العمرة ما أشعرها بالفرح والدهشة.

ومن المقرر أن تقوم الفنانة بعرض لمسرحية الملك لير في المملكة، يوم 17 تموز/يوليو الجاري.

وقالت الفنانة المصرية عبر “فيسبوك” إنها رأت والدها في مكة، وبأنها شعرت بالفرح لأنها لم تره منذ فترة، لكنها قامت بحذف المنشور بعد حوالي الساعة من نشره.

وبحسب ما ذكرت الفنانة المصرية، فقد أدت آخر عمرة لها برفقة والدها، وترحمت عليه قائلة بأنها ستؤدي عمرة بالنيابة عنه.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، من المتوقع أن تستمر رحلة الفنانة إلى السعودية حتى العشرين من الشهر الجاري، وهو ما سيضمن لها الوفاء بالوعد الذي قدمته لوالدها.