التحقيقات السعودية تكشف عن هوية قاتل المدرب المغربي

أفضت التحقيقت السعودية أمس الاثنين إلى تفاصيل تشف عن جنسية قاتل المدرب المغربي وهو مواطن سعودي الأصل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله “باشرت الأجهزة الأمنية إثر بلاغ عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية 29 عامًا) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض (سكين).

وأكد المتحدث أن شرطة الرياض “ألقت القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة (مواطن سعودي، في العقد الثالث من العمر) وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة”.

وكان شاهد عيان قد روى تفاصيل الحادثة، مؤكدًا أنها وقعت قبل صلاة المغرب، يوم الأحد، عندما أقدم القاتل، على تسديد طعنة من سكين كبيرة استقرت في صدر المدرب يوسف المغربي، وأخذ يردد قائلًا: “اللي فيه خير يجيني”، ثم وضع السكين في حقيبته وغادر المكان، مضيفًا “أن المدرب ما لبث أن توفي متأثرًا بالطعنة، قبل أن يتم نقله للمستشفى”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، كانت الأجهزة الأمنية في المملكة ألقت القبض، الاثنين، على قاتل المدرب المغربي داخل نادي وقت اللياقة (جيم) بحي السويدي في الرياض، عقب عدة ساعات من ارتكابه الجريمة.