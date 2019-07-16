شاهد: حليمة بولند تنضم لمشجعي برشلونة وتظهر بالقميص الجديد

استعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند القميص الجديد لفريق برشلونة الاسباني بعد انضمامها لفريق المشجعين.

وظهرت بولند في مقطع مصور عبر حسابها الخاص على سناب شات في مدخل أحد المحال التجارية في اسبانيا وهي تختار القميص الجديد لها ولأبناء اخوتها لتشجيع الفريق.

ويظهر الفيديو تصميم الزي الجديد لنادي برشلونة خلال الموسم الرياضي القادم 2019/2020 وقد اختارت حليمة بولند طباعة أسماء اقاربها على بعض القطع.

Advertisements

وأعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم قرعة الدوري الإسباني في الرابع من يوليو الجاري حيث تبدأ بطولة الدوري الإسباني في 17 و 18 من شهر أغسطس آب القادم بحضور جميع اللاعبين عدا اللاعبين المشاركين في بطولة كوبا أمريكا.

ومن المعروف عن المشاهير العرب تشجيعهم لفرق كرة القدم، أبرزهم الفنانة يارا التي اعتاد الجمهور على رؤيتها في ملعب الكامب نو لحضور مباريات برشلونة أو تشجيع الفريق من المنزل.