هكذا احتفلت ريا أبي راشد بعيد زواجها الثامن

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مع جمهورها بالذكرى الثامنة لزواجها مجموعة من الصور الخاصة بحفل الزفاف التي تنشرها لأول مرة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام.

وقد أقامت ريا ابي راشد حفل زفافها في أحد فنادق روما قبل ثماني سنوات مع أصدقائها وأفراد عائلتها واعتمدت في الزفاف على ارتداء فستانين بإطلالات مختلفة وانهالت التعليقات الإيجابية على الصور حيث وجه عدد من نجوم الفن العربي تهنئتهم متمنين لها السعادة مع عائلتها.

وتحافظ ريا أبي راشد على خصوصية عائلتها إذ نادراً ما تظهر أفراد عائلتها على الاعلام وبالأخص ابنتها ذات الثلاثة أعوام.

تعرف ريا بأنها الوجه الإعلامي الأبرز لبرامج MBC من خلال برنامج سكوب SCOOPوعلاقتها الوطيدة بنجوم هوليوود بالإضافة لبرنامج آرابز جوت تالنت بنسخته العربية.

وتشارك ريا أبي راشد في الجزء الثاني من فيلم angry birds المقرر عرضه في صالات السينما في أغسطس القادم، بحسب "مجلة هي".