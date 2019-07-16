بعد عام من وفاة شقيقتها الفنانة تولاي تودع والدها

أعلنت الفنانة السورية تولاي هارون عبر تغريدة لها على صفحتها الفيس بوك ، عن وفاة والدها عدنان والذي وافته المنية بعد منتصف الليل عن شيخوخة .

ويذكر ان والدها عدنان هارون ، دخل المستشفى قبل أيام ار عكة صحية أصيبت به ، وقدمت تولاي الشكر لكادر مستشفى تشرين في اللاذقية ، لعنايتهم واهتمامهم بوالدها الاحد الماضي ، ومتمنية له الصحة والعافية .

و كما كانت قبل أيام قد نشرت صورة لوالدها، عبر حسابها الشّخصيّ في فيسبوك، وتوجّهت إليه قائلة : "الله لايحرمني رضاك وحنيتك يابابا ويخليلي ياك ربي". لتعلن اليوم وفاته ،ووفقا لوكالة فوشيا .

وبهذا تكون تولاي هارون، قد ودّعت في أقلّ من عام شقيقتها، الفنانة دينا هارون، التي وافتها المنيّة في أكتوبر من العام الفائت، ولتودّع والدها اليوم، إذْ سيشيع جثمانه بعد صلاة الظّهر اليوم الاثنين.

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و تفاعل معها عدد من الفنانين، منهم: وفاء موصللي، وغادة بشور، وعبير شمس الدين، وسوسن ميخائيل، وأيمن زيدان، والمخرج محمد زهير رجب، وسلمى المصري، وتولين البكري، وغيرهم الكثير، طالبين لوالدها الرّحمة، الصّبر لها، والقدرة على تجاوز محنتها.