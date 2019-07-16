مؤشرات أولية لتنسيق الجامعات 2019.. توقعات الحد الأدنى لكليات الطب والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي...

ينتظر الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وخصوصاً الطلاب أصحاب المجاميع الأعلى من 95% وحتى أقل من 100%، إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات وبشكل رسمي عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي بالجامعات والمعاهد العليا 2019، حيث أنه وفق للحد الأدنى الذي سوف يعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولي فإنه يمكن توقع الكلية التي سوف تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة.

ومن المنتظر أن يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الساعات القليلة المقبلة عن الحد الأدني للمرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، ويعكف مكتب تنسيق القبول بالجامعات حالياً إلى دراسة المجمع التكراري لمجاميع طلاب الثانوية العامة 2019، حيث أن المجمع التكراري لمجاميع طلاب الثانوية قد أظهر أن هناك ارتفاعاً فى اعداد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلي من 95% وأقل من 100% بمقدار 23 ألف طالب عن العام الماضي 2018، وهذا العدد ليس بالهين في ضوء وسوف يتنافسون على نحو 50 ألف مكان بكليات القمة فقط.

وحتى الآن لم يصدر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أية تصريحات رسمية بخصوص الحد الأدنى للمرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا على الرغم من أنه أصبح الآن هو الشغل الشاغل لطلاب الثانوية العامة والسادة أولياء الأمور، وعلى ضوء هذا الحد الأدنى المعلن سوف يتوقع الطالب الكلية التي سيترشح لها من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وقد كشفت المؤشرات الأولية وفى ضوء مقارنة الحدود الدنيا للكليات وخصوصاً كليات القمة في العام الماضي، فإنه من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات بما لا يقل عن 3 درجات عن العام الماضي، وأن يكون الحد الأدنى لدخول كليات الطب ما بين 98.2% و 98.5% والأسنان ما بين 97.8% إلى 98.% والصيدلة عند 97.2% والعلاج الطبيعي عند 96.9% ، كذلك فإنه من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكلبات الهندسة عن العام الماضي بمقدار 4 إلى 6 درجات.