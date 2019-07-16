جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 .. شاهد الآن الجدول الرسمي لامتحانات الدور الثاني

تم رسميا اعتماد جدول الدور الثاني من امتحانات الصف الثالث الثانوي من قبل وزارة التربية و التعليم المصرية حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي للدور الثاني يوم السبت الموافق 17 أغسطس من العام الجاري بداية بمادة اللغة العربية والتي تستمر لمدة ثلاثة ساعات وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر ويقوم الطلبة في نفس اليوم بأداء امتحان مادة التربية الدينية الاسلامية بداية من الساعة الثانية عشر و النصف وحتي الساعة الثانية مساءا باجمالي مدة الامتحان ساعة ونصف فقط.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

الصورة التالية هي الصورة الرسمية للجدول التي نشرتها وزارة التربية و التعليم امس والتي تبدأ فيها الامتحانات من يوم 17 اغسطس وحتي يوم الاثنين 26 اغسطس اي تستمر الامتحانات لمدة 10 ايام فقط ولا يوجد فاصل زمني بين الامتحانت سوي الاجازات الرسمية ويبدا الجدول بمادة اللغة العربية و ينتهي بثلاث مواد هم الجيولوجيا وعلوم الارض و والرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا واخيرا للشعبة الادبية مادة الفلسفة و المنطق.

نتمني من الله سبحانه و تعالي نجاح كافة الطلبة في امتحانات الدور الثاني و ننصحكم بالتركيز اثناء الحل ومحاولة مراجعة الامتحان بعد الحل مرة و اثنين حتي تتأكدوا انكم اجبتم علي كافة الاسئلة.