ترقبوا.. نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين ” نتائج التوجيهي”

حددت وزارة التربية والتعليم بفلسطين موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 “نتائج التوجيهي” بشكل رسمي، وذلك بعد أن أعلنت لجنة الامتحانات العامة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأنه تقرر إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 فى فلسطين “نتائج التوجيهي” يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2019.

أحصل على نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين “نتائج التوجيهي”

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة في فلسطين، الحصول على نتائج الإنجاز 2019 التوجيهي من خلال الرابط المخصص لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حيث يمكن للطالب الدخول على رابط نتائج التوجيهي “الإنجاز 2019” بالضغط هنا، ويقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه للحصول على النتيجة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأنه تقرر بعد الاجتماع المشترك الذي تم عقده بين قطاع غزة والضفة الغربية أن تكون آلية إعلان نتائج التوجيهي الإنجاز 2019 برقم الجلوس.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2019 بفلسطين بلغ نحو 70 ألف طالب وطالبه وذلك من المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج والشتات، وينتظر حالياً جميع الطلاب في مدارس قطاع غزة والضفة الغربية والقدس إعلان نتائج التوجيهي 2019 والتي سوف تعلن وفق الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2019.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في فلسطين فى غزة والضفة والقدس التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.