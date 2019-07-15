جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019.. صناعي زراعي تجاري (نظامي 3 و5 سنوات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي، اليوم الاثنين، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني لجميع الأقسام الزراعي والصناعي والتجاري لنظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات بعد اعتمادها رسميا من قبل نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، محمد مجاهد، والتي من المنظر أن يؤديها أكثر من 298 ألف طالب وطالبة لم يجتازوا امتحانات الدور الأول بشهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 يوم السبت 27 مايو حتى 6 أغسطس للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي المقبل 2019/2020 وإنهاء اعمال تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد والتي من المنتظر أن تبدأ في منتصف أغسطس مع المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني تجاري

جدول امتحانات تجاري 3 سنوات الدور الثاني

(السبت 27 يوليو: التربية الدينية واللغة العربية، الأحد 28 يوليو محاسبة في المستشفيات، والمحاسبة في الشركات المساهمة، الاثنين 29 يوليو: إدارة مستشفيات ولوائح وسكرتارية وإدارة مكتبية ونقل جوي، الثلاثاء: 30 يوليو: الحاسب الآلي والحاويات والبضاعة العامة، والأربعاء 31 يوليو: أساسيات الصحة العامة والاستثمار والمناطق الحرة والتجارة الدولية، الخميس 1 أغسطس: اللغة الإنجليزية، السبت 3 أغسطس الإحصاء، الأحد 4 أغسطس: فن البيع والنقل الداخلي).

جدول امتحانات تجاري 5 سنوات الدور الثاني

(السبت 27 يوليو: اللغة العربية والتربية الدينية، الأحد 28 يوليو: إعادة التأمين والسكرتارية الحديثة ومحاسبة تخصصية في المجالات الملاحية، الاثنين 29 يوليو: لغة إنجليزية، الثلاثاء 30 يوليو: حاسب آلي وبورصات، الأربعاء 31 يوليو: إدارة التوافق النفسي والتأمين البحري، الخميس 1 أغسطس: إدارة منشئات التأمين والمحاسبة الإدارية، السبت 3 أغسطس: اعمال أقلام الكتاب بالمحاكم ومحاسبة حكومية ومواني وخدمات بحرية، الأحد 4 أغسطس: القانون التجاري والإدارة باللغة الإنجليزية وقناة السويس، الاثنين 5 أغسطس: المزايا التأمينية واقتصاديات الاعمال وجمارك ومناطق حرة).

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني صنايع 2019

جدول امتحانات الدور الثاني صنايع 3 سنوات

(السبت: 27 يوليو: لغة عربية وتربية دينية، الأحد 28 يوليو: إدارة مشروعات صناعية صغيرة وفيزياء ولغة أجنبية وميكانيكا على حسب القسم، الاثنين 29 يوليو: رياضيات وتطبيقات تكنولوجية وشحن وتفريغ على حسب القسم، الثلاثاء 30 يوليو: علوم هندسية ولغة أجنبية، الأربعاء 31 يوليو: تكنولوجيا العمليات الفنية وتحكم إلكتروني ومساحة وميكانيكا على حسب القسم، الخميس 1 أغسطس: محركات ومعدات وكهرباء صناعية وإدارة مشروعات على حسب القسم، السبت 3 أغسطس: تخطيط وإدارة إنتاج ومقايسات ووسائل تشغيل على حسب القسم، الأحد 4 أغسطس: أمان قطاع كهرباء وعلم المواد واتصالات إلكترونية على حسب القسم، الاثنين 5 أغسطس: عمارة بحرية وكهرباء وعلاج طبيعي ونظم إلكترونية على حسب القسم، الثلاثاء 6 أغسطس أسس وقواعد الزخرفة وتركيبات كهربائية ومعدات على حسب القسم).

جدول امتحانات الدور الثاني صنايع 5 سنوات

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(السبت 27 يوليو: اللغة العربية والتربية الدينية، الأحد 28 يوليو: اللغة الإنجليزية، الاثنين 29 يوليو: رياضيات ونظم ومعدات تبريد ونظم كهربية على حسب القسم، الثلاثاء 30 يوليو: رسم فني ونظم اتصالات وتكنولوجيا تكييف على حسب القسم، الأربعاء 31 يوليو: أداء سيارات وجرارات زراعية وعلوم هندسية على حسب القسم، الخميس 1 أغسطس رسم هندسي وآلات كهربائية واتصالات على حسب القسم، السبت 3 أغسطس: أجهزة وقاية وبرمجة حاسبات وإلكترونيات على حسب القسم، الأحد 4 أغسطس: كيمياء صناعية وتحكم مبرمج وتنظيم وتكاليف على حسب القسم، الاثنين 5 أغسطس: هيدروليكا ومعدات طبية وتنظيم وتحكم على حسب القسم).

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني زراعي

جدول امتحانات الدور الثاني زراعي 3 سنوات

(السبت 27 يوليو: التربية الدينية واللغة العربية، الاحد 28 يوليو: اللغة الإنجليزية وإدارة المشروعات الزراعية، الاثنين 29 يوليو: آفات زراعية، الثلاثاء 3 يوليو: ألبان وتسويق زراعي، الأربعاء 31 يوليو: تربية نحل وديدان حرير، الخميس 1 أغسطس: امراض نبات، السبت 3 أغسطس: حيوانات اللحم والصناعات الغذائية وكيمياء الأراضي والنباتات الطبية والعطرية على حسب القسم، الاحد 4 أغسطس: دواجن ومزارع سمكية وكيمياء على حسب القسم، الاثنين صحة الحيوان والدواجن وتصنيع الأسماك وميكروبيولوجي على حسب القسم، الثلاثاء 6 أغسطس: محاصيل الحقل).

جدول امتحانات الدور الثاني زراعي 5 سنوات

أولا: قسم التصنيع الغذائي (السبت 27 يوليو: لغة عربية، الأحد 28 يوليو: تكنولوجيا اللحوم والأسماك).

ثانيا: قسم استصلاح الأراضي (السبت: لغة عربية، الاحد: إدارة مزرعية، الاثنين: تكاليف، الثلاثاء: بساتين).

ثالثا: قسم إنتاج حيواني (السبت: لغة عربية، الأحد تسويق).

يشار إلى أن جميع الجداول السابقة يمكنك الاطلاع عليها بشكل مفصل لجميع الأقسام الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي من هنا.