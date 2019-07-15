تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 جميع الشعب علمي وأدبي وإسلامي

يقدم موقع نجوم مصرية تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 جميع الشعب علمي وأدبي وشعبة إسلامية، والتي أعلنتها جامعة الأزهر بشكل رسمي ليتعرف الطلاب على المجموع الذي تقبله كل كلية للالتحاق بها.

وهذا التنسيق ومجموع الكليات يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية العام الحالي 2019/2020 الاعتماد عليه بتقريب نسبة القبول في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الحالي، خاصة أن نسبة النجاح في عام 2018/2019 كانت 67% ونسبة النجاح في العام الحالي بلغت 49.9%، وبذلك فإنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر.

أولا تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنين

من خلال الدرجات التالية يتمكن طالب الصف الثالث الثانوي الأزهري من معرفة درجات القبول في الكليات العلمية والأدبية المخصصة للطلاب البنين شعبة علمي.

ويضم تنسيق الثانوية الأزهرية علمي علوم بنين كليات طبية ونظرية وإسلامية، ويتوقف قبول الطالب في هذه الكليات حسب المجموع الذي حصل عليه في الثانوية الأزهرية.

الطب بالقاهرة: 626 درجة

الطب دمياط: 619 درجة.

الطب بنين أسيوط: 618 درجة.

طب أسنان القاهرة: 616 درجة.

صيدلة القاهرة 605 درجة.

صيدلة أسيوط: 605 درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية علمي بنين كاملا

ثانيا تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنين

كما أن درجات القبول في الأسفل خاصة بطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين، وتبين درجات القبول لطلاب الأدبي في الكليات النظرية والشرعية حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية.

ويمكن للطالب من الآن تحديد الكلية التي سيلتحق بها فور فتح باب التنسيق حتى لا يكون في حيرة من أمره وقت تسجيل الرغبات التي ستكون على بوابة التنسيق التابعة للحكومة المصرية، على أن تحدد جامعة الأزهر في وقت لاحق موعد تسجيل الرغبات.

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لغات وترجمة حسب القسم من 562 إلى 481 درجة.

كلية الإعلام: 481 درجة.

الشريعة والقانون بالقاهرة: 462 درجة.

التربية تفهنا: 440 درجة

الشريعة والقانون أسيوط: 431 درجة.

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ثالثا تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنات

يختلف تنسيق البنات عن تنسيق البنين في الأزهر، ونقدم لطالبات الثانوية الأزهرية التنسيق الخاص بشعبة علمي حتى تكون الطالبة قادرة على معرفة درجات القبول في كليات العلمي سواء كانت علمية او نظرية أو شرعية.

طب القاهرة: 633 درجة.

طب دمياط: 628 درجة.

طب أٍيوط: 625 درجة.

طب أسنان القاهرة: 624 درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية علمي بنات كاملا

رابعا تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنات

تنسيق الثانوية الأزهرية بنات أدبي يضم العديد من الكليات يمكن للطالب الاختيار من بينها، وفي الأزهر العديد من الكليات بمختلف الفروع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتقبل كل كلية بمجموع معين حسب تنسيق كل عام.

دراسات انسانية القاهرة: 584 درجة.

كلية البنات بالعاشر من رمضان: 583 درجة.

دراسات انسانية تفهنا: 579 درجة.

تجار أسيوط: 567 درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية ادبي بنات كاملا

خامسا تنسيق الثانوية الأزهرية شعبة إسلامية

شريعة وقانون تفهنا: 535 درجة.

لغات وترجمة القاهرة صيني: 530 درجة.

تربية بنين أٍيوط: 524 درجة.

أوصل دين الزقازيق: 518 درجة.

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