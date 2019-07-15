تنسيق الثانوية الأزهرية || اعرف الآن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 بالأرقام (علمي – أدبي...

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك أمس الأحد، حيث سادت حالة من الارتياح بين أولياء أمور الثانوية الأزهرية بسبب نسب النجاح العالية، بحسب طالب، والذين أكدوا أن النتيجة هذا العام، عالية عن السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدى إلى أن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 هذا العام سيكون مرتفعا بالنظر إلى السنوات السابقة، حيث من المقرر أن يفتتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 أبوابه، وبشكل رسمي أمام طلاب الأزهر الشريف “بنين – بنات”، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للمختلف الشعب الدراسية ورفعها للطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية وأيضًا موقع الأزهر التعليمي.

موعد ومؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

في السطور التالية من “نجوم مصرية” ننشر لطلاب الثانوية الأزهرية دفعة 2019 مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وذلك من واقع تنسيق العام الماضي 2018، حيث أن بوابة الحكومة المصرية هو الموقع الرسمي المنوط بها التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية للكليات العلمية والأدبية، وفي اللينكات التالية ننشر مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 – 2019، والتي نشرتها بوابة الحكومة المصرية ستجدونها على الروابط التالية:

التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

ننشر لكم خطوات تسجبل الرغبات في تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2019، والتي من المقرر أن يفتتح الباب رسميا لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 خلال الأيام القليلة الماضية، حيث على الطلاب القيام بالخطوات التالية:

1- قم بفتح موقع بوابة الحكومة المصرية.

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2 يبدأ بعد ذلك الطالب في تسجيل رغباته، ويضغط على رابط بدء التسجيل.

3- يقوم بإدخال رقم الجلوس، والرقم السري وهذا الرقم موجود مع استمارة نجاح الثانوية الأزهرية.

4- بعد ذلك يكتب الطالب الرقم التأكيدي كما هو ظاهر أمامه، ثم يتم الضغط على تسجيل بعد أن يراجع الطالب كافة البيانات ويتأكد من صحتها، ويقوم بطبع ورقة تسجيل الرغبات.