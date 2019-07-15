مصاريف الجامعات الخاصة في مصر وجميع الأوراق المطلوبة للتقديم 2019

أعلنت وزاره التربية والتعليم عن النتائج لجميع المراحل، المرحلة الثانوية العامه والثانوية الأزهرية وبالتالي بدا الطلاب بالبحث علي النسيق للمجموع الخاص بهم والالتحاق بكلياتهم وهناك طلاب من علمي رياضه وعلمي علوم وجدوا أن مجموعهم لا يتم الالتحاق به بالكليات الحكومية ولم يستوفوا شروط الحد الأدنى حتي يقبلون في المعاهد والكليات الحكومية ولذلك يبحثون عن الجامعات والكليات الخاصة سواء المعتمدة أو غير المعتمدة وبعد البحث الطويل للطلاب علي الجامعات المعتمدة وجدنا أن معظمهم استقر علي جامعه MIU والاستعلام عن مصاريف الجامعة حيث أنها تضم 7 كليات لطلاب الثانوية المصرية والأجنبية وطلاب المعادلة وأيضاً تهنئة الوزير بالنتيجة.

إعلان جامعة مصر الدولية رسميا عن مصروفات جامعة MIU لجميع الكليات للطلاب المصريين

قرر المجلس الأعلى للجامعات بوضع الشروط المستحقة لالتحاق بالجامعة ومن ضمنها الحصول علي الحد الأدنى للالتحاق بالكليات الخاصة لديها وتعتبر جامعه مصر الدولية من احسن واهم الجامعات المعتمدة ولكن معروفه بان مصروفات الجامعة عالية نوعا ما علي الطلاب ولكن تعليمها ممتاز والعناية بالطلاب ومعرفه هواية كل شخص وتنميه مهارات الطلاب واليكم الآن.

أسعار جامعه مصر الدولية MIU

كلية الحاسبات والمعلومات 54 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 104 آلاف جنيه

كلية الهندسة 70 ألف جنيه

كلية الإعلام 70 ألف جنيه

كلية الصيدلة 84 ألف جنيه

كليه الألسن 50 ألف جنيه

كليه الاقتصاد 70 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة المصرية