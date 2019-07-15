توقعات تنسيق الكليات 2019 | تعرف على الحد الأدنى للقبول في الكليات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة نفكر في تنسيق الكليات ومعرفة الحد الأدنى والأعلى للقبول في الكليات لتنسيق الجامعات المختلفة، وكذلك التقديم للكليات ومعرفة الجامعات المختلفة ويجب عند تسجيل الرغبات الحرص على ذكر كل الرغبات المختلفة، في سواء الانتظام منها والانتساب في الكليات والمعاهد النظرية.

كيفية التقديم لمكتب تنسيق الكليات والمعاهد

في البداية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بمدة 72 ساعة، وذلك من خلال استخدام رقم الجلوس والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح يمكن التسجيل لرغباتك في الكليات والمعاهد التي ترغب بها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي، ومن الجدير بالذكر أن المعاهد تقبل من أقل من 50% بينما الحد الأدنى للقبول في الكليات الأدبية يقبل بمجموع 70% مثل كليات الحقوق وبعض أقسام كلية الآداب، كما أن تنسيق الجامعات العلمية يكون الحد الأدنى به 95% لكليات العلوم والهندسة .

نتيجة التنسيق

بعد التسجيل على موقع تنسيق، تقوم أيضا بالدخول عليه مرة أخري لمعرفة نتيجة التنسيق من خلال الرقم السري والجلوس وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بك، بالفعل الموقع لديه مميزات السرية والخصوصية التي يضمنها من خلال الرقم السري وأرقام الجلوس وذلك في تنسيق الكليات 2019 .

مراحل ظهور تنسيق الكليات 2019

أن التنسيق مبنى على 3 مراحل، في المرحلة الأولى تكون بعد النتيجة مباشرة وبعد ذلك المرحلة الثانية من التنسيق وبعد ذلك مرحلة تقليل الاغتراب، ويكون بهدف الاقتراب في النطاق الجغرافي الخاص بالطالب وينقسم إلى تقليل اغتراب مناظر ويكون مثلا التحويل من كليه تجارة جامعة إسكندرية إلى كلية تجارة جامعة حلوان، أو تقليل الاغتراب الغير مناظر يكون من كلية آداب جامعة إسكندرية ويكون إلى كلية تجارة جامعة القاهرة، ولكن وفق القوانين وحدود النسبة في قواعد تقليل الاغتراب وبعد ذلك يكون التحويل للكلية الأقل .

ويتم إرسال الكشوف النهائية بعد انتهاء مرحلة الاغتراب، ولا يمكن الرجوع إلى الترشيح الأول ويتطلب الرجوع في ذلك الدخول في اختبارات القدرات مثل كليات التربية الرياضية والفنية .