رسمياً..إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019..وتوقعات وملامح الحد الآدنى لقبول...

تنسيق الثانوية العامة 2019، هو الشغل الشاغل الآن لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق كليات 2019، فبعد إعلان اللجنة العليا لتنسيق الكليات والمعاهد موعد التنسيق وأنه سيكون يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر يوليو وهناك حالة من الترقب لدي طلاب الثانوية العامة .

وسنعرض في هذا الموضوع أهم الأخبار الخاصة بتنسيق كليات 2019 – المرحلة الأولى والتي ستظهر عبر موقع التنسيق الرسمي tansik.egypt.gov.eg، ومن المتوقع أن يتشابه الحد الأدني للقبول في كليات القمة مثل كلية الطب والصيدلية والهندسة هذا العام بمثيله بالعام الماضي 2018.

وجدير بالذكر في هذا الخصوص وجب التوضيح أن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوزارة استهدفت هذا العام زيادة الرغبات في تنسيق كليات 2019 وذلك من أجل دعم الطلاب في توفير عدة خيارات لهم لأختيار الكليات المتاحة أمامهم وضمان مصلحة الطالب وتوفير سبل الراحلة للاستفادة من المرحلة الجامعية علي أكمل وجه .

تفاصيل تنسيق الكليات والمعاهد 2019 والحد الأدنى المتوقع للقبول بالجامعات

في البداية يجب علي الطالب قبل التقدم لتسجيل رغباته في تنسيق الثانوية العامة 2019، أن يعلم جيدا بعض الخطوات المهمة وأهمها تفاصيل التوزيع الجغرافي للجامعات الحكومية، فالتوزيع الجغرفي هو نظام جديد ومستحدث يحدد الكليات المتاحة للطالب وفقا لمكان سكنه وبالتالي تتحدث الكلية وفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بمسكن الطالب، وقبل التطرق للتوزيع الجغرافي فهذه قائمة بالحد الأدني للقبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الثانوية العامة في العام الماضي 2018 ويمكن اعتبارها مؤشرات لتنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى.

أدبي علمي علوم علمي رياضة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 394 درجة بنسبة بلغت 96.1% الطب البشري: 98.04% بدرجات 402 درجة المرحلة الثانية بعض كليات الهندسة كلية الإعلام: 389.5 درجة بنسبة بلغت 95% طب الأسنان: بلغت 97.8% بدرجات 401 درجة كليات الهندسة في المرحلة الثانية كلية الألسن: 388.5 درجة بنسبة بلغت 94.75% الصيدلة: بلغت 96.8% بدرجات 397 درجة المرحلة الثانية لكليات الهندسة كلية الآثار 376 درجة بنسبة بلغت 91.7% العلاج الطبيعي: 396.5 بنسبة بلغت 96.7% مجموعة كليات الهندسة في المرحلة الثانية

التوزيع الجغرافي لتنسيق الثانوية العامة 2019

وعلي ذلك فهناك تقسيمات محددة للتوزيع الجغرافي في تنسيق الثانوية العامة 2019.

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المجموعة (أ) وهي مجموعة إجبارية علي الطالب يجب عليه إختيار الكليات المتاحة له في تلك المجموعة لانها الجامعات المتاحة بالقرب من إدارة الطالب التعليمية .

المجموعة (ب) وهي إجبارية أيضا ولكنها تأتي بعد استكمال الاختيارات في المجموعة أ أولا وهي عبارة عن الجامعات التي تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب وتمتاز أنه لا يوجد فرق باختيار أي منها قبل الأخرى .

مجموعة (جـ):وفي تلك المجموعة من التوزيع الجغرافي لتنسيق الثانوية العامة 2019 فهي تختص بباقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019 – المرحلة الأولى

في هذا الفيديو الذي بثته فضائية “تن” علي النايل سات يوضح بخطوات بسيطة كيف يمكن للطالب أن يقوم بكتابة وملء رغباته في التنسيق الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة 2019 tansik.egypt.gov.eg، ومن المهم جدا علي الجميع من طلاب الثانوية العامة أن يتابعه وسيقدم لهم الكثير من الإفادة قبل تقديم رغبات كليات المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 .