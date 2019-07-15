تردد قناة mix hollywood لأروع الأفلام على نايل سات 2019

انخفضت مبيعات تذاكر الأفلام التي تعرض على قناة mix hollywood، بنسبة 6 في المئة في النصف الأول من عام 2019. وأنفق عشاق السينما نحو 19 مليار دولار على السينما في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بمبلغ 20.2 مليار دولار الذي تم إنفاقه في نفس الفترة من العام الماضي.

تردد قناة مكس هولويد نايل سات 11488 أفقي

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن محللين، إشارتهم إلى أن عشاق الأفلام قد سئموا من كثرة الإصدارات الأخيرة، التي فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

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وكان التراجع محسوساً للغاية في شباك التذاكر الأميركي، أكبر سوق للأفلام في العالم التي تعرضها قناة mix hollywood، حيث انخفضت إيرادات التذاكر بنسبة 9.4 في المئة إلى 5.6 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام.

كما انخفض عدد التذاكر المبيعة في الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ انخفضت بأكثر من 8 في المئة إلى 623.6 مليوناً، وفقاً لموقع Box Office Mojo.

وكان أداء شباك التذاكر في المملكة المتحدة أفضل من الولايات المتحدة، لكن العائدات كانت أقل بنسبة 6 في المئة عن العام الماضي وفقاً لشركة Comscore.

