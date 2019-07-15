نتيجة تنسيق تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية في مصر

أرفقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على موقعها الرسمي، رابطًا للتقديم للتلاميذ الجدد في فصول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمستقبل للعام الدراسي 2020/2019.

وشددت المديرية، أن التقديم متاح لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على الموقع الالكتروني للإدارة التعليمية، وأنه لا بد من التزام المدارس بعدم قبول اي ملفات ورقية من ولى الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

وأوضحت المديرية أن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومى لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة كما أكدت أنه لا بد من التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، مشيرةً إلى أنه إذا تم القبول علي الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلي المدرسة مع المستندات المطلوبة.

وحذرت المديرية من أنه في حالة ثبوت أى تزوير أو خطأ في البيانات، سيتحمل ولى الأمر المسؤولية القانونية، مع التشديد على ضرورة متابعة النتائج مسئولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من علي الموقع.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال اضغط هنــــــــــا