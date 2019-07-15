تفاصيل قانون العمل اللبناني وتأثيره على الفلسطينيين

أكد وزير العمل ​اللبناني، كميل أبو سليمان​​ أن "قانون العمل​ يطبق على الجميع ولا استثناءات لاحد"، مشيراً إلى أن القانون يطبّق على الجميع وهناك خصوصيات للعمال الفلسطينيين في ​القانون اللبناني​ وأنا أحثّهم على تسجيل أسمائهم في الوزارة والباب مفتوح امام الجميع".

من جهته، دعا مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي الحكومة اللبنانية لاستثناء الفلسطينيين الموجودين في لبنان قسراً من سريان قانون العمل اللبناني على الفلسطيني وضرورة العمل على إعادة النظر بقرار وزير العمل وإلغائه.

واجتمع عبد الهادي اليوم الاثنين مع سفير الجمهورية اللبنانية سعد زخيا في مقر السفارة اللبنانية بدمشق، وبحثا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع اللاجئ الفلسطيني من العمل، وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة بشكل عام.

وقال السفير عبد الهادي: لقد أغفل المستوى الرسمي اللبناني حجم المساهمة الفلسطينية في بناء الاقتصاد اللبناني سواء من رؤوس الأموال الكبرى العاملة في لبنان والتي تقوم بتشغيل آلاف الموظفين والعمال اللبنانيين والأموال الهائلة القادمة من الاغتراب الفلسطيني في أوروبا والدول الخليجية.

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