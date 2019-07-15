حقيقة وفاة الهام شاهين اليوم بعد اعتزالها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية الهام شاهين، بعد اعتزالها، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

من جهتها، أكدت الفنانة إلهام شاهين أنّها لم تعتزل الإنتاج السينمائي بعدما خاضت هذه التجربة عدة مرات، وآخرها من خلال فيلم "يوم للستات" والذي عرض عام 2016.

وأوضحت أنّ هدفها من هذه الخطوة لم يكن الربح من الأساس، مضيفة "أنا لا أنتج فيلماً من أجل تحقيق مكاسب مادية ولكن لخدمة صناعة السينما". وفق موقع "لها"

وتابعت: "أنا أحب الأفلام التي تناقش القضايا الجريئة والمؤهلة للمشاركة في المهرجانات الدولية"، مردفة "لم أجد الفيلم الذي يرضي طموحي الفني واتشجع لإنتاجه حتى الآن" ، وفق "مجلة لها".

وتستعد إلهام للعودة إلى السينما من جديد بفيلم "حظر تجول"، والذي تتعاون من خلاله مع أمينة خليل، علاوة على أعمال فنية أخرى لم تكشف عنها.