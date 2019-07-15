اخر توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 - تنسيق الكليات

يترقب أولياء الأمور والطلاب تنسيق الثانوية العامة 2019، بعد الإعلان عن النتيجة ومعرفة الطلاب درجاتهم، وسيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة.

ويتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق برقم الجلوس والرقم السرى، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات فى عدة مجموعات بحيث يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما فى المجموعة «أ» قبل البدء فى اختيار كليات من هذا القطاع فى المجموعة «ب».

كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع فى المجموعة «ب» قبل البدء فى اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

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وأعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيديو توضيحى عن آليات وخطوات التقدم لتنسيق القبول بالجامعات 2019، موضحة أنه لا تغيير بقواعد تنسيق العام الماضى إلا فيما يخص زيادة عدد الرغبات إلى 75 رغبة بدلا من 60 رغبة.

مكتب تنسيق الثانوية العامة: المرحلة الاولى : 99% للطب 98.5% للاسنان و98% للصيدلة و93% للهندسة