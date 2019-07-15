رابط نتائج امتحانات الصف التاسع 2019 حسب رقم الاكتتاب - وزارة التربية السورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، مساء الاثنين، عن نتائج الصف التاسع 2019، في كافة المحافظات، وهي متوفرة الآن عبر موقعنا وكالة سوا الاخبارية.

وفي وقت سابق، أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي الصف التاسع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بتقديم مادة اللغة العربية فيما يستمر طلاب الإعدادية الشرعية بتقديم امتحاناتهم لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي تصريح لمندوبة سانا اكد موجهو مادة اللغة العربية في وزارة التربية أن اسئلة الامتحان جاءت واضحة ودقيقة الصياغة وخالية من الأخطاء العلمية وتقيس المستويات المعرفية المختلفة من تذكر وفهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم وشملت المجالات المختلفة للمادة من نصوص ادبية وقواعد اللغة والتعبير بنوعيه الإبداعي والوظيفي والتذوق البلاغي.

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وأكد عدد من الطلبة الذين التقتهم سانا أن الامتحان سار بشكل جيد دون منغصات وأسئلة مادة اللغة العربية كانت سهلة تناسب جميع المستويات والطالب المثابر يحصل على العلامة التامة لافتين إلى أنهم سعداء بانتهاء الامتحان والقلق والتوتر والتعب والجهد الذي رافقهم طوال العام وزاد خلال شهر الامتحان للحصول على العلامات التامة.

وأشار عدد من الطلاب إلى أنهم سيستغلون العطلة الصيفية لتقوية أنفسهم في اللغات وتعلم لغات جديدة فيما اعتبر البعض منهم أن العطلة الصيفية فترة استراحة للتزود بالوقود والاستعداد للمرحلة المقبلة وفرصة للقاء الأصدقاء والأحبة ومساعدة الأهل.

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