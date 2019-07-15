نتائج البكالوريا الفنية في لبنان 2019 - نتائج المهني

أصدرت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، اليوم الاثنين، نتائج البكالوريا الفنية في إمتحانات الشهادات الرسمية للعام 2019، لجميع الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية للحصول على شهادة التعليم الفنية .

وأكدت الوزارة أن نتائج البكالوريا الفنية ستصدر اليوم عبر الموقع الالكتروني للتعليم المهني والتقني برقم الترشيح الخاص بكل متقدم عبر الانترنت، أو عن طريق مسجات عبر الهواتف النقالة الخاصة بكل المترشحين.

وأوضحت وزارة التربية في وقت سابق انهائها تصحيح جميع أوراق الامتحانات لجميع المتقدمين، في لجان التصحيح المختلفة في لبنان، مؤكة ان النتائج هذا العام مبشرة وأفضل من الاعوام السابقة.

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ويسعى عدد كبير من الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفنية للعام 2019، للتعرف على النتائج الفنية برقم الطالب من خلال الموقع الرسمي للنتائج.

ويقدم لكم موقع وكالة سوا الاخبارية نتائج البكالوريا الفنية في لبنان بشكل حصري، فور الاعلان عنها من وزارة التربية وذلك لكافة محافظات الجمهورية بشكل عام.

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