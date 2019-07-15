تراند اليوم : ابنة شقيق خالد يوسف تنضم لنجوم فيديوهات عمها – صور

قبل تسريب الفيديوالجنسي للمخرج المصري خالد يوسف، احتفل بخطوبة ابنة شقيقه ونشر صورها قبل أن يتم فضح أعماله الجنسية مع الممثليتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بالإضافة إلى المحامية منى الغضبان.

اقرأ: متورطون جدد في الفيديوهات الإباحية مع شيماء ومنى فاروق

وبعد انتشار الفيديو، وإطلالة خالد يوسف في أول حوار له على قناة (الحرة)، بدأ البعض بنشر صوره مع ابنة شقيقه (بسنت) وإطلاق الشتائم ضدها بسبب أفعال عمّها الجنسية مع الممثلات.

Advertisements

اقرأ: نجوم ماذا قالوا عن خالد يوسف ونجمات الجنس – فيديو

كل ذنب الفتاة أن عمّها خالد أراد الإحتفال بها ونشر صورتها ليلة خطوبتها من حب حياتها، ولا دخل لها بما فعله خالد ولا الممثلات ولا بالفيديوهات الإباحية، هي شابة تعيش حياتها بشكل عادي ومع حبيبها وأهلها وربما لا تكون راضية على أعمال خالد.

اتركوا الفتاة وحاسبوا كل من سرّب الفيديوهات إلى الإعلام والصحافة..