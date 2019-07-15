ترقب نتائج التاسع سوريا 2019 الدور الأول شهادة التعليم الاساسي برقم الاكتتاب عبر وزارة التربية...

نتائج التاسع سوريا 2019 الدور الأول ينتظرها الآن آلاف الطلاب من جميع المحافظات السورية الذين يبحثون عن نتيجتهم، كانت امتحانات الصف التاسغ شهادة التعليم الأساسى قد انتهت فى 26 يونيو الماضى، و بدأو بعدها فى تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلاب على مستوى المحافظات،ادلعه ورقهو ريف دمشق مطوس دمشق وادلب الحسكه ودير الزور و اللازقيه حماه حمص وحلب والقنيطره والسويداء، و قد أدلى دكتور محمود العزب وزير التربية والتعليم السورى أن عمليات تصحيح دفاتر وأوراق الاجابات، قد قاربت من الانتهاء، المؤشرات الأولية تؤكد وجود ارتفاع فى نسب النجاح بين الطلبة والطالبات.

نتائج التاسع شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

الطلاب و الطالبات فى الصف التاسع الآن ينتظرون ظهور النتائج الامتحانية، و رفع على مواقع الانترنت المختلفة، و يجرى الآن الانتهاء من الأعمال الامتحانية، فى جميع مراكز الامتحانات الموزعة فى العدين من المدن ومحافظات سوريا، حيث يجرى المراجعة الأخيرة و التدقيق فى أوراق جميع الطلاب الذين دخلوا الامتحانات، و سيتم فى خلال أيام قليلة اعلان نتائج شهادة التعليم الأساسى سوريا.

وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية

اعلان نتائج التاسع سوريا سيكون عبر وزارة التربية السورية السورية، بوابة نتائج الامتحانات، و يمكن الطلاب الحصول على نتائج التاسع 2019 عقب اعتماد وزير التربية و التعليم السورى للنتيجة.

الدخول على عبر وزارة التربية السورية السورية ثم بوابة نتائج الامتحانات

بعدها يتم تسجيل رقم الاكتتاب

ثم اختيار عرض النتيجة

و سوف نتابع معكم ظهور نتائج التاسع سوريا شهادة التعليم الأساسى.