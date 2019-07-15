خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2019 وحصولك على درجات منه

أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019، قال الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بأنه تقرر فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2019، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة شهر .

ولهذا فإننا سوف نسلط الضوء حول إجراءات عملية التظلم من نتيجة الثانوية العامة والخطوات التي يجب على ولي الآمر أن يتبعها حتى الكشف عن ورقة الإجابة.

أولاً:- إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة:-

يتوجه ولي الأمر إلى أحد البنوك الوطنية ويقوم بسداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة ينوي التظلم من درجاتها وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأرقام الحساب موجودة لدي البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

يتوجه الطالب إلى المقر المتواجد فيه مندوب لجنة النظام والمراقبة والمحدد من قبل المديرية التعليمية ومعه إيصال الدفع (يحتفظ بصورة منه) + شهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية، ويقوم باستيفاء طلب يتضمن رقم جلوسه والمواد التي ينوى التظلم فيها ثم يقوم بتسليم الطلب مرفق معه إيصال الدفع إلى مندوب لجنة النظام والمراقبة والذي سوف يعطي له إيصال محدد به تاريخ التوجه إلى مقر الكنترول للإطلاع على ورقة الإجابة في المواد المتظلم منها.

يتوجه الطالب وولي أمره في التاريخ المحدد له من قبل مندوب لجنة النظام والمراقبة ومعه نماذج الإجابة في المواد المتظلم منها ويكون ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

كيفية الحصول على درجات من التظلم:-

أولاً:- التظلم لا يعنى إعادة تصحيح ورقة الإجابة مرة أخرى لأن إعادة التصحيح لا يكون إلا من خلال رفع قضية في مجلس الدولة، وإنما التظلم يتم فيه التأكد من أن جميع الأسئلة تم تصحيحها وإعطاء درجات عليها وأن الدرجة المرصودة لكل سؤال داخل ورقة الإجابة هي ذات الدرجة المدونة على غلاف الورقة وأن مجموع الدرجات صحيح.

ثانياً:- الدرجات التي يحصل عليها الطالب في التظلم تكون فقط في الحالات الآتية:-

درجة سؤال لم يتم تدوينها خارج الورقة.

خطأ في التجميع.

لم يتم تصحيح سؤال معين.

يقوم ولي الأمر بتدوين ملاحظاته في ورقة ويسلمها إلى عضو الكنترول وينتظر عدد معين من الأيام إلى حين رد الكنترول على ملاحظاته، وفى جميع الأحوال يمكن للطالب رفع قضية إعادة تصحيح أوراق إجاباته في حالة شكه في درجاته مباشرة دون الانتظار على الإجابة لتظلمه حتى يكون هناك سرعة في حصوله على حكم.

ملحوظة:- الاطلاع على ورقة الإجابة بمقر الكنترول يكون على صورة الورقة وليست الورقة الأصلية.