“برقم الجلوس” نتيجة الثانوي الأزهري 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية

خلال ساعات قليلة يمكن لطلاب التعليم الأزهري الاستعلام عن نتيجة الثانوي الأزهري 2019 الدور الأول شعبة علمي وأدبي وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل الكنترول للثانوي الأزهري سواء تصحيح أوراق الإجابات أو رصدها، كما أنه قد تم الإعلان عن نسبة النجاح للتعليم الثانوي الأزهري هذا العام والتي وصلت إلى 49.8% للشعبة العلمية والأدبية.

نتيجة الثانوي الأزهري 2019

لقد تقدم عدد كبير من الطلاب هذا العام لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري، ولكن لم ينجح من المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 49.8% من إجمال عدد طُلاب وطالبات الثانوي الأزهري في جميع المحافظات المصرية، وقد تم الإعلان عن أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 سيتم إطلاقها اليوم، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لإدخال رقم الجلوس والحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية في لحظات قليلة من بعد الضغط على خانة عرض النتيجة، حتى يتم ظهور البيان الخاص بالدرجات لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى أن كل ما يتعلق بالطالب من بيانات سواء الاسم أو المحافظة ستظهر في ذلك البيان.

والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 بالأمس سواء القسم العلمي أو القسم الأدبي، وقد تم التأكيد على أنه سيتم الاتصال بهم تليفونيًا للتكريم من خلال شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقد حاز على مجموع 100% من الشعبة العلمية طالب من محافظة الغربية وهو: (أحمد بكر محمد)، وفي الشعب الأدبية حاز على المركز الأول (محمد السيد خليل).

فنتمنى للجميع النجاح، ونرحب بجميع التعليقات لمساعدتكم في الحصول على نتيجة ثانوي أزهري 2019 برقم الجلوس.