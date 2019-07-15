تعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ستحصل اليوم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بعد شهور كثيرة من الضغط والتوتر، ودراسة أصعب المناهج ستتمكن من معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والأسم سواء لطلاب علمي أو أدبي وحتى شريعة إسلامية سوف يتم ظهور نتائجهم اليوم، فالكل يسيطر عليه الشغف في الوقت الحالي سواء الآباء أو الأبناء، فهم يريدون معرفة موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2019، لذلك قرر فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب عقد إجتماع يجمع فيه كل من وكيل الأزهر الشريف و الدكتور عباس شومان، ليتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وبالفعل عقد الإجتماع وتم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2019 الحاصلين على المراكز الأولى في بعض المحافظات مثل:-

المراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس:-

بعد معرفة أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، تلقي كل من الطالب أحمد بكر محمد عبد الباري من محافظة الغربية اتصالاً من فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب يهنئ على ظهور النتيجة، وحصوله على المركز الأول لشعبة علمي بنسبة 100% وتلقي ايضاً كل من محمد السيد خليل المتولي بمحافظة الدقهلية الذي حصل على نسبة 99.37% لشعبة الأدبي، بينما حصلت الطالبة هبة فتوح حسين السيد عوض بمحافظة الغربية ايضاً على المركز الأول كفيف بنسبة 97.62%، أما محافظة الشرقية ظهر فيها الطالب أحمد جمال صابر فريد وحصل على المركز الأول لشعبة الإسلامية بنسبة 44.78%.

ونهى الحديث فضيلته متمني لهم النجاح والتوفيق الدائم والمزيد من التقديم بإذن الله.

إنما معظمكم يتساءل ما هي نتائج تصحيح العينات العشوائية القسم العملي في نتيجية الثانوية الأزهرية 2019!

ظهور نتائج تصحيح العينات العشوائية في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019:

كانت فيها نسبة نجاح متميز حيث وصل

نسبة نجاح الفقه الشافعي إلى 96%

أما الحديث كانت نسبة نجاحه مذهلة وحصله على 100%

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لكن نسبة نجاح مادة النحو كانت 88%

وكذلك نسبة نجاح مادة القرآن الكريم 82%

إنما نجاح مادة التفسير كانت بنسبة 90%

و نسبة نجاح مادة الفيزياء كانت 83%

أما مادة الكيمياء كانت بنسبة 77%

واخيرًا نسبة نجاح مادة اللغة الأجنبية الأولى كانت 94% .