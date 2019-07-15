تراند اليوم : موقع كشكول نتيجة الثانوية العامة 2019

موقع كشكول نتيجة الثانوية العامة 2019 نتيجة الثانوية العامة في مصر ظهرت الآن في جميع المحافظات المصرية 2019، حيث في هذا الآثناء ينتظر الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات نتائج الثانوية العامة بفارغ الصبر، هذا ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية صباح اليوم الأربعاء.

هذا وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر ظهرت الآن في جميع المحافظات المصرية 2019، برقم الجلوس والأسم في الساعات القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، بالأسم ورقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 بمصر

أعلني مصادر موثوقة في جمهورية مصر العربية أن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2019 باتت جاهزة للإعلان، ولفت المصدر الي أن الوزارة تعمل علي قدم وساق منذ أن تم إنتهاء الطلاب من تقديم الإختبارات بجميع المساقات التعليمية، وبهذا في هذه الأثناء إنتهت الوزارة من تصحيح كافة هذه الإختبارات، وتم رفع كافة الدرجات عبر الكنترول الخاص بالوزارة، وفي الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة، ويمكنكم الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 من خلال الرابط التالي.

ظُهور نتائج الثانوية العامة 2019 في مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات

بعد أنت أتمت وزارة التربية والتعليم المصرية كافة الإجرائات اللازمة المتمثلة في التصحيح ورفع الدرجات الي الكنترول، أصبحت نتائج الثانوية العامة جاهزة للإعلان عنها، ولكن الوزارة أعلنت في وقت سابق الي أنها ستعلن عن نتائج الثانوية العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وبجميع المحافظات وهي:محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء –ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان –محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية

في هذه الفقرة نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي، والذي سيقوم بدورة في نشر نتائج الثانوية العامة 2019، ونحن في إنتظار الإعلان عن نتائج الثانوية رسمياً، عبر موقعها الالكتروني علي الانترنت، ومن المقرر أن يتم نشر النتائج في الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم الأربعاء، رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية من هنــــــا.