تراند اليوم : شاهد.. أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها

فاجأت الفنانة المصرية مني فاروق، جمهورها بظهورها الأول، بعد الإفراج عنها عقب حبسها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف“.

ونشرت منى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”فيس بوك“، قالت فيه: ”أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية“.

وأضافت: ”أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين“.

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وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتهمتين، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي منه.

وقضت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج، على ذمة التحقيقات.