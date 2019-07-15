حقيقة وفاة اسماء الاسد اليوم في مشافي سوريا

في أحدث ظهور لها بعد العملية الجراحية لإستئصال الورم من ثديها، أطلت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مع غطاء الرأس، وذلك تزامنًا مع انتشار شائعات وفاتها في إحدى المشافي السورية.

زارت أسماء الأسد مركز الأطراف الإصطناعية في حماة بعد ثلاثة أشهر تقريباً على إفتتاحه، تم خلال تركيب أكثر من 70 طرفاً جديداً فيه، وتصحيح أطراف اصطناعية لمجموعة أخرى من الجرحى المشمولين البرنامج، من مختلف محافظات المنطقة الوسطى.

وكان اللافت ظهور شعر سيدة الياسمين الذي كانت تساقط بعد إجرائها للعلاج الكيماوي، ما يعني أنها انتهت من العلاج وبدأت تتعافى.

اسماء فواز الأخرس تعرف بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وتنحدر من مدينة حمص السورية. ولدت في لندن، بريطانيا، وتزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2000.

لم يتحدث الرئيس الاسد يوماً عن كيفية تعرفه إليها، إلا أن بعض السوريين المقيمين في بريطانيا يذكرون أن هذا التعارف تم خلال وجوده في لندن بين الأعوام 1992 - 1994 ومن خلال معرفته بوالدها الدكتور فواز الذي تردد أنه عمل وإياه في مستشفى واحد لفترة معينة.