حقيقة وفاة الفنان حسن حسني بعد وعكة مفاجئة في مصر اليوم

أورد بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء اليوم الاحد، انباء عن وفاة الفنان المصري حسن حسني بعد وعكة صحية مفاجئة أصابته

ولكن المصادر الرسمية المصرية لم تؤكد وفاة الفنان حسن حسني حيث تبقى هذه الأنباء مجرد شائعات وانباء غير صحيحة حتى تثبت من خلال وسائل الإعلام المصرية.

يذكر أن الفنان حسن حسني لاحقته العديد من شائعات الوفاة التي يروجها نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة لكن سرعان ما كان يتبين عدم صحتها.

والفنان حسن حسني يبلغ من العمر 87 عاما ممثل مصري قدير شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والبرامج التلفزيونية منها وجه القمر، لحظات حرجة، صايعين ضايعين،رحيم.