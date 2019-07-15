دليل توقعات تنسيق كليات 2019 المرحلة الأولى للثانوية العامة..والحد الأدنى للقبول بجميع الكليات (علمي...

ينتظر الجميع الآن تنسيق الثانوية العامة 2019 – المرحلة الأولى،وكذلك موعدها حتي يتمكن الطلاب بسرعة التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg،من أجل تسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الإلتحاق بها .

موعد اعلان تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

وانعقدت منذ قليل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي، اليوم الأحد الموافق 14 يوليو، من أجل مراجعة ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد العليا لعام 2019، وبعد الإجتماع قررت اللجنة فتح باب تنسيق الكليات والمعاهد يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر يوليو الجاري، وبذلك يمكن للطلاب والطالبات الاستعداد لمعرفة الكليات المناسبة لهم فور إعلان الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 .

وقررت اللجنة العليا للتنسيق أيضا، أن تكون درجة النجاح في اختبار القدرات هذا العام لجميع الكليات والمعاهد بنسبة 60%، وكانت هذه هي المفاجأة التي لمحت إليها وزارة التعليم العالي قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة .

رابط تنسيق المرحلة الأولى لكليات ومعاهد 2019

من خلال الدخول إلى هذا الرابط www.tansik.egypt.gov.eg يمكن متابعة أخر أخبار تنسيق الثانوية العامة 2019 أول بأول وكذلك يمكن تسجيل رغبات كل الكليات والمعاهد بمختلف مراحل قبول التسنيق فور الإعلان عنها، ولذلك ننصح أبنائنا الطلاب بمتابعة هذا الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني لكليات ومعاهد 2019 .

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تنسيق الثانوية العامة 2019 القسم العلمي

في هذا الموضوع سننشر توقعات الحد الأدنى للقبول بكليات تنسيق لعام 2018/2019 ، وذلك من خلال نشر نتائج تنسيق المرحلة الأولى لكليات ومعاهد المرحلة الأولى للعام الماضي 2018 من أجل التسهيل علي الطلاب للمقارنة والتوقع لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كليات 2019 الحالية.

فقد كان الحد الأدنى لكليات الطب بتنسيق كليات 2018 هو 98.04%، بينما كليات الصيدلة الحد الأدني لها عند 96.8%، وكان الحد الأدنى لشعبة العلمي رياضة في المرحلة الأولى وصل إلى 385 درجة بنسبة تقدر بـ93.90% بينما الحد الأدنى في الشعبة الأدبية كانت بنسبة 80.00% فيما كانت شعبة العلمي علوم الحد الأدني لها بنسبة 96.10% .

توقعات تنسيق كليات الطب والصيدلة في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019

يجدر الإشارة أن الأرقام القادمة هي مجرد توقعات وتكهنات وليست موثوقة بمصدر رسمي ، فمن المتوقع ان نسبة القبول لكلية الطب في تنسيق كليات 2019 المرحلة الأولى تكون ما بين 98% إلي 98.2% بعد درجات 402 درجة بينما المتوقع للصيدلة 96.7 % بواقع 396.5 درجة ، وطب الأسنان من المتوقع أن تكون نسبة القبول 97.8% ، عدد درجات المجموع 401، فيما القسم العلمي “علمي رياضة” فكليات الهندسة متوقع أن يكون نسبة القبول لها هي 92.2% .