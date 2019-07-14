بوابة الازهر الشريف يحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018-2019

نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 ستظهر اخيرآ بعد عام من التوتر والضغط النفسي الذي عاشه الآباء والأمهات، مع أبناءهم ينتظرون ثمرة جهودهم داعين الله عز وجل أن يكافئهم ويقر أعينهم بتفوق أبنائهم، حيث صرح مصدر مسؤول فى الأزهر الشريف منذ ساعات عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018/2019 يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2019 وقد تم نشر الخبر اليوم على عدة مواقع إلكترونية، ومن أهمها موقع بوابة الازهر الشريف، وقد أوضح الموقع الرسمي للأزهر الشريف تفاصيل تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018/2019.

تفاصيل تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019:

قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر اليوم بتفقد كنترول الثانوية الأزهرية بمدينة نصر، والاطمئنان على سير العمل ورصد درجات الطلاب والتأكد من انتهاء رصد الدرجات بالكامل .

وأكد فضيلة الشيخ صالح عباس على ضرورة تحرى الدقة في رصد الدرجات وشدد ايضا على سرية سير العمل في رصد الدرجات النهائية لنتائج الثانويه الازهريه 2019 قبل اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف، واعلانها فى موعدها وأكد أن ذلك فى مصلحة الطلاب والتخفيف من آثار القلق عليهم.

وعدم ترك مجال بتردد الاخبار والنتائج الغير موثوقة وحتى تتوفر شروط المساواة بين جميع الطلاب .

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وقد تناقلت معظم وسائل التواصل الاجتماعي، خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018/2019 صباح الأحد 13 يوليو الجارى .

كما وجه رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبد العظيم على اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستعداد لتلقى الطعون والتظلمات المقدمة من قبل طلاب الثانوية الأزهرية، وتجهيز الإدارات الموجودة في جميع محافظات الجمهورية لتلقى طلبات التظلم والشكاوي ودراستها بكل دقة، وان يتم قبول الطعون من كل طالب داخل المحافظة التابع لها وذلك بهدف التخفيف من أعباء السفر على الطلاب وأولياء الأمور.

تحديد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019:

وأكد المصدر أن شيخ الأزهر الشريف قد اناب عنه الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر لإقامة مؤتمر صحفي الأحد لإعلان نتيجة الثانوية الازهرية، وإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والادبى وشهادة الشعبة الإسلامية، واعتماد نتيجة الثانوية بمعهد غزة.